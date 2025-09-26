“La paura va sconfitta” ha detto Fiorella Mannoia – ieri sera 25 settembre – davanti a 11mila presenti in Piazza del Plebiscito a Napoli per la terza edizione dell’evento “ Una Nessuna Centomila “, a favore dei centri anti violenza con il supporto della Fondazione che che prende il nome. Tanti gli ospiti sul palco che si sono spesi per lanciare appelli. Tra questi Elodie sulla libertà delle donne nella musica e in qualsiasi ambito, Elisa e Brunori Sas hanno sottolineato l’educazione affettiva nelle famiglie per educare al rispetto, BigMama parla delle nuove forme di violenza digitali, il patriarcato è il tema toccato da Francesca Michielin, Ermal Meta e Malika Ayane sottolineano l’importanza dei fondi per le lavoratrici precarie dei centri antiviolenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La paura va sconfitta”: Emma, Elodie, Elisa, Noemi e Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne con “Una Nessuna Centomila” a Napoli – LE FOTO