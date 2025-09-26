La Palestina se l' è cercata bufera a Borgomanero dopo le parole del consigliere leghista

Novaratoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemica a Borgomanero al termine del Consiglio comunale di mercoledì 24 settembre, dopo le dichiarazioni del consigliere comunale della Lega Vittorino Moia. Dopo l'intervento della consigliera di minoranza Valentina Zanetta, che ha concluso il suo discorso dichiarando "Palestina libera", il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palestina - cercata

Bufera sulle bandiere: "Emergency e Palestina. Esporle così &#232; illegale" - Non accenna a placarsi il dibatttito riguardante l’esposizione delle bandiere palestinese e di Emergency in Municipio. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Palestina 232 Cercata Bufera