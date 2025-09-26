La Palestina se l' è cercata bufera a Borgomanero dopo le parole del consigliere leghista
Polemica a Borgomanero al termine del Consiglio comunale di mercoledì 24 settembre, dopo le dichiarazioni del consigliere comunale della Lega Vittorino Moia. Dopo l'intervento della consigliera di minoranza Valentina Zanetta, che ha concluso il suo discorso dichiarando "Palestina libera", il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: palestina - cercata
Palestina, la proposta di Giorgia mette spalle al muro l’opposizione Di Paolo Guzzanti - facebook.com Vai su Facebook
Bufera sulle bandiere: "Emergency e Palestina. Esporle così è illegale" - Non accenna a placarsi il dibatttito riguardante l’esposizione delle bandiere palestinese e di Emergency in Municipio. Come scrive ilrestodelcarlino.it