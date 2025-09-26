La nuova Champions League femminile 2025 26 | tutte le novità e le partite da non perdere

La stagione 202526 della UEFA Women’s Champions League è alle porte, portando con sé una rivoluzione nel formato e una nuova casa per tutti gli appassionati. A partire da martedì 7 ottobre, le migliori squadre d’Europa si sfideranno in un torneo rinnovato, e ogni singola partita sarà trasmessa in diretta streaming su Disney+, accessibile per tutti gli abbonati. La finale si terrà a Oslo nel maggio 2026, e le 75 partite del torneo saranno prodotte da ESPN, garantendo una copertura completa e di alta qualità. Abbonati a Disney+ e guarda tutte le partite della Women’s Champions League 202526 in streaming Un formato tutto nuovo: come funziona la fase campionato. 🔗 Leggi su Tutto.tv

