La nuova Camionale di Bari l' attesa per i cantieri da 300 milioni | come trasformerà la città

Baritoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strada destinata a rivoluzionare completamente la viabilità nella città di Bari, consentendo un collegamento diretto tra il porto e l'autostrada per i tir: la Camionale è uno dei progetti più importanti nel capoluogo pugliese che, salvo intoppi, vedrà la luce nel 2031. Un iter lunghissimo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

