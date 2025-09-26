N on ci sarà più bisogno di correre contro il tempo, né di incrociare le dita davanti al computer nel giorno del click day per colf e badanti. Con una decisione arrivata in questo settimane, il governo ha stabilito che, gli over 80 e le persone con disabilità, potranno assumere colf e badanti stranieri senza dover passare dal sistema delle quote previsto dal Decreto Flussi. Una svolta che, seppure non riguardi tutti gli italiani, riguarda migliaia di famiglie, spesso alle prese con la difficoltà di trovare personale qualificato per l’assistenza domestica. Influenza, dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili X Colf e badanti: addio Click day, una corsia preferenziale per chi ha più bisogno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La novità introdotta semplifica la richiesta di assistenza, ma lo fa esclusivamente per gli anziani overo 80 e per le persone disabili. Per le altre famiglie resta il sistema delle quote, con limiti e vincoli