La notte nel cuore tre episodi in un colpo solo | quando succederà

Serata evento in prime time su Canale 5: domenica 28 settembre andranno in onda tre episodi consecutivi di La notte nel cuore. La guida indica un riassunto alle 21:20, poi la sequenza degli episodi alle 21:21, 21:55 e 22:50, con chiusura e passaggio a Pressing attorno alle 00:10. Il “triplo” non cambia la rotta generale: la serie resta perno della domenica e, quando serve spingere l’arco narrativo, può prevedere extra o recuperi (come l’infrasettimanale del 25 settembre) lasciando libero il martedì d’autunno. Per chi non può seguire in diretta, gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda, con percorso ordinato per il recupero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it