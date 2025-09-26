La notte nel cuore spunta una puntata infrasettimanale | cosa significa e da quando

Novità per La notte nel cuore: giovedì 25 settembre è andata in onda una puntata infrasettimanale in prime time su Canale 5, con partenza attorno alle 21:20 e disponibilità immediata in streaming dopo la messa in onda. È un’eccezione che compatta il racconto nelle settimane più affollate, senza stravolgere la rotta autunnale. L’assetto principale non cambia: la serie resta cardine della domenica sera, con prossimo appuntamento domenica 28 settembre nella finestra 21:40–21:50 circa. L’extra infrasettimanale funziona da “acceleratore” sugli snodi narrativi, mentre la domenica resta la corsia preferenziale per il pubblico family e per la conversazione del lunedì. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it