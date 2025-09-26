La notte nel cuore domenica extra in arrivo? Il segnale che la serie si allunga

Un indizio nei promo e nella guida tv fa pensare a una domenica “extra” per La notte nel cuore su Canale 5: partenza nella finestra 21:40–21:50 e chiusura più vicina alla mezzanotte del solito. Tradotto, serata più lunga e racconto senza spezzature, con la dizi al centro del prime time e un flusso più lineare dall’access alla seconda serata. Il segno che allerta i fan è la durata complessiva indicata per la serata della domenica 28 settembre: abbastanza ampia da lasciare spazio a più episodi in sequenza, mantenendo comunque l’appuntamento con Pressing subito dopo. Prima, in access, resta il corridoio d’intrattenimento che accompagna fino all’avvio: il risultato è una curva di visione più compatta e picchi emotivi posizionati dove rendono di più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it