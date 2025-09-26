La Notte Nel Cuore Anticipazioni Turche | La Confessione Di Esma Che Cambia Tutto!
La confessione shock di Esma in La notte nel cuore – Esat la costringe a un aborto. Scopri la rivelazione che cambia tutto: Esma è incinta, Esat le ha promesso il matrimonio ma la obbliga a interrompere la gravidanza. Cosa farà Cihan? Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, Esma confiderà a Cihan il segreto che la ha spinta sull’orlo del baratro: “Aspetto un figlio di Esat”. Esma rivelerà che Esat, dopo averla illusa con promesse di matrimonio, le ha ordinato di abortire. Per Cihan non ci saranno dubbi: Esat deve sposarla. La trama si infittisce quando Turkan scopre la relazione tra Esma ed Esat e, ferendo Esma nel profondo, la lascia sola ad affrontare un dolore inaspettato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
