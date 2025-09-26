La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche | Bunyamin è figlio di Samet e solo lui può salvargli la vita!

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore scopriremo che Bünyamin è figlio di Samet. Il tuttofare di casa Sansalan verrà a sapere la sua vera identità quando il suo "capo" avrà bisogno di un trapianto di rene e solo lui è compatibile. Ecco cosa vedremo prossimamente nella dizi di Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Bunyamin è figlio di Samet e solo lui può salvargli la vita!

"La notte nel cuore", la nuova serie tv turca con Aras Aydin e Hafsanur Sancaktutan, torna giovedì 25 settembre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Melek deve recarsi dal ginecologo per un controllo e Sevilay decid

