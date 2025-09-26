la notte nel cuore anticipazioni 28 settembre 2025

Per conto di Cihan, Bünyamin si reca con i suoi uomini a prendere Esat; il ragazzo, diffidente, fa per cacciarlo, ma Bünyamin forza la porta ed entra, ritrovandosi un attimo dopo con una pistola puntata contro: Esat spara un colpo a uno della scorta e, nella colluttazione, per sbaglio parte un altro colpo che ferisce lui stesso al braccio. Intanto, nella villa Sansalan, Cihan sta facendo radunare le cose del fratellastro per cacciarlo: non appena Esat arriva, lo aggredisce e tra i due scoppia un’accesa lite, finché Samet non li separa, intimando a Cihan di lasciare stare Esat; di contro, Cihan decide di andarsene lui. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

