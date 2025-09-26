La nave per il carburante all’aviazione militare israeliana va verso Taranto In giornata ha risalito il golfo Ma non era stata mandata via?

Ma non era stata rimandata indietro? Pian piano sta invece risalendo il golfo di Taranto. Che succede? —– Comunicazione Usb Taranto: Ci sono giunte da poco informazioni secondo cui ENI intenderebbe autorizzare l’ attracco nel porto di Taranto della nave SEASALVIA, respinta appena due giorni fa dalla mobilitazione popolare, e portare a termine il carico di greggio destinato all’aviazione militare israeliana. Sarebbe un atto di violenza inaudita da parte di Eni che equivarrebbe ad irridere la rabbia della cittadinanza di Taranto in spregio del genocidio del popolo palestinese e della sua resistenza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

