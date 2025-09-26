La nave per il carburante all’aviazione militare israeliana è a Taranto presidio di protesta Proclamato da Usb

L'articolo La nave per il carburante all’aviazione militare israeliana è a Taranto, presidio di protesta Proclamato da Usb proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - La nave per il carburante all’aviazione militare israeliana è a Taranto, presidio di protesta Proclamato da Usb

In questa notizia si parla di: nave - carburante

Poco carburante e "abbandono nave": cosa succede alla flotilla ferma in rada

La nave per il carburante all’aviazione militare israeliana va verso Taranto In giornata ha risalito il golfo. Ma non era stata mandata via?

Nave #cargo cinese parte da #NingboZhoushan per testare #rotta artica regolare Asia-Europa via costa #russa (18 giorni). Evita Malacca/Suez ma restano criticità ambientali: rischio versamenti carburante e inquinamento acustico In rassegna: https://china-file - X Vai su X

Italia Mattanza. . Secondo attacco in 48 ore alla Flottiglia in acque tunisine! Un drone senza luci ha sganciato un ordigno incendiario sulla nave Alma, causando un rogo sul ponte. Esperti: "Probabile granata avvolta in plastica e carburante, progettata per bruci - facebook.com Vai su Facebook

La nave per il carburante all’aviazione militare israeliana va verso Taranto In giornata ha risalito il golfo. Ma non era stata mandata via? - Ci sono giunte da poco informazioni secondo cui ENI intenderebbe autorizzare l’ attracco nel porto di Taranto della nave SEASALVIA, respinta appena due giorni fa dalla mobilitazione popolare, e ... Si legge su noinotizie.it

Taranto, sigarette e Cialis sulla nave militare: tre condanne in appello per il contrabbando in Marina - Confermata la pena a 6 anni di carcere per il tenente di vascello Corbisiero, scagionato nuovamente un quarto militare coinvolto nella vicenda TARANTO - Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it