La natura e il denaro – Olio extra vergine di oliva e Kefir

Tempo fa ho scritto sugli effetti positivi dell’olio extra vergine di oliva assunto insieme al kefir. Confermo ciò che avevo riportato e rilancio con ancora più convinzione, alla luce delle più recenti ricerche scientifiche sui 280 nutrienti contenuti nell’olio extra vergine di oliva. I benefici dei polifenoli dell’olio EVO Controllo di glicemia e peso corporeo I polifenoli stimolano la secrezione dell’ormone GLP-1 (Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists), che: regola glicemia e insulina dopo i pasti,. riduce l’appetito,. contribuisce al dimagrimento.. In farmacia esistono farmaci (come la semaglutide) che imitano questa azione, ma a costi elevati. 🔗 Leggi su Lortica.it

