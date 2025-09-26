. La popstar barbadiana e il rapper statunitense accolgono la loro prima figlia femmina tra gioia, emozione e attenzione globale. Un annuncio dolce e personale. Rihanna ha partorito, è nata la sua prima bambina. La popstar barbadiana ha annunciato la nascita della piccola Rocki Irish Mayers con un post su Instagram che in poche ore ha fatto il giro del mondo. Nello scatto, l’artista appare con in braccio la neonata, avvolta in una coperta rosa, mentre porta al dito un anello con inciso “Mamma”. Una dichiarazione semplice, intima, che ha saputo trasformarsi in notizia globale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - La nascita della piccola Rocki: evento speciale per Rihanna