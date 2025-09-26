La Nasa valuta il bombardamento atomico nello spazio | l’asteroide 2024 YR4 potrebbe colpire la Luna
Molto probabilmente non impatterà la Terra, ma l’asteroide 2024 YR4 è ancora un problema da risolvere. Secondo i calcoli del Center for Near Earth Objects, infatti, ci sarebbe il 4% di probabilità che l’asteroide possa colpire la Luna nel dicembre 2032. Se questo accadesse, la collisione con il nostro pianeta avrebbe delle conseguenze importanti per le attività delle agenzie spaziali. Che stanno già pensando a come evitare l’evento: per il momento la soluzione più quotata sarebbe niente meno che un bombardamento atomico. I potenziali rischi dell’impatto con la Luna. Le dimensioni dell’asteroide 2024 Y24 sono relativamente ridotte, intorno ai 60 metri di diametro. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: nasa - valuta
Gli scontri al Parlamento europeo sul regolamento d'uso. Il braccio di ferro sulle soglie limite e sulle commissioni. La posta in gioco per banche e intermediari. Le prospettive tecnologiche della moneta di domani. L'inchiesta di Wired nel cantiere della valuta co - facebook.com Vai su Facebook
Un bombardamento nucleare per eliminare la minaccia dell’asteroide 2024 YR4: lo studio della NASA - Un team di ricerca guidato da scienziati della NASA ha proposto vari metodi per eliminare la minaccia dell'asteroide 2024 YR4 ... Come scrive fanpage.it
Hiroshima commemora l'80mo anniversario dalla bomba atomica. Mattarella: 'Il nucleare nei conflitti è un crimine contro l'umanità' - A 80 anni esatti dal bombardamento atomico subito la mattina del 6 agosto 1945 ad opera degli Stati Uniti, la città giapponese di Hiroshima ha rinnovato l'invito a fare di più per eliminare la ... Riporta ansa.it