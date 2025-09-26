La Nasa valuta il bombardamento atomico nello spazio | l’asteroide 2024 YR4 potrebbe colpire la Luna

Molto probabilmente non impatterà la Terra, ma l’asteroide 2024 YR4 è ancora un problema da risolvere. Secondo i calcoli del Center for Near Earth Objects, infatti, ci sarebbe il 4% di probabilità che l’asteroide possa colpire la Luna nel dicembre 2032. Se questo accadesse, la collisione con il nostro pianeta avrebbe delle conseguenze importanti per le attività delle agenzie spaziali. Che stanno già pensando a come evitare l’evento: per il momento la soluzione più quotata sarebbe niente meno che un bombardamento atomico. I potenziali rischi dell’impatto con la Luna. Le dimensioni dell’asteroide 2024 Y24 sono relativamente ridotte, intorno ai 60 metri di diametro. 🔗 Leggi su Open.online