La morte del professore Rosario Schifani il dolore dei colleghi | Lascia un segno profondo
“Nel corso della sua carriera aveva formato numerose generazioni di ingegneri, lasciando un segno profondo nella comunità accademica e scientifica”. Anche l'Università degli Studi di Palermo ha espresso il più sentito cordoglio per la scomparsa del professore Rosario Schifani, già Ordinario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: morte - professore
Sebastiano Vassalli, a 10 anni dalla morte si raccolgono testimonianze del "professore"
Sebastiano Vassalli, a 10 anni dalla morte si raccolgono testimonianze del "professore"
Stefano Addeo verso il licenziamento: è il professore che ha augurato la morte alla figlia di Meloni
«La morte del professore Franco Arillotta mi rattrista profondamente ed addolora l’intera comunità che perde una risorsa inestimabile nel panorama culturale cittadino. Troveremo il modo per ricordarlo ad imperitura memoria perché lo merita. Adesso è il temp - facebook.com Vai su Facebook
E’ morto Rosario Schifani, fratello del presidente della Regione Siciliana - E' morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani ... Segnala ilsicilia.it
Addio a Rosario Schifani, è morto il fratello del presidente della Regione Sicilia - Dopo la notizia di della morte del fratello di Renato Schifani, l’università di Palermo prepara la camera ardente per Rosario, professore stimato che ha lasciato un segno profondo nel mondo accademico ... Secondo notizie.it