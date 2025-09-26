Nel nuovo libro di Elisabetta Casadei, la spiritualità di Don Oreste Benzi emerge tra documenti inediti e testimonianze. È disponibile in libreria in questi giorni il nuovo, atteso volume “La mistica della tonaca lisa. Il cammino spirituale di don Oreste Benzi” di Elisabetta Casadei, edito da Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Editore Sempre. L’opera offre uno sguardo inedito e profondo sulla figura di don Oreste Benzi, non come un eroe irraggiungibile, ma come un uomo in costante cammino verso la santità. Il libro di Elisabetta Casadei è un lavoro prezioso, un vero e proprio viaggio nella spiritualità di un uomo che ha saputo lasciarsi trasformare dalla grazia, passo dopo passo, con umiltà e ostinazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “La mistica della tonaca lisa”: il cammino di Don Benzi