La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli incontra a Tokyo l’omologa Junko Mihara

Roma, 26 settembre 2025 – La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha incontrato questa mattina a Tokyo la sua omologa giapponese Junko Mihara. Lo rende noto su Facebook la ministra Locatelli. "Un'occasione preziosa di confronto che prosegue il cammino che abbiamo iniziato con il primo G7 Inclusione e Disabilità lo scorso anno ad Assisi", scrive la ministra, che prosegue: "Una collaborazione che in questi giorni vede protagonisti giovani italiani e giapponesi impegnati in uno scambio culturale voluto dal governo giapponese. Un momento importante per promuovere insieme una nuova prospettiva che mette al centro le persone.

