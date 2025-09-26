La maxi inchiesta di Milano diventa mini

Ora che sono state depositate anche le motivazioni dell’ordinanza con cui il tribunale del Riesame di Milano ha annullato gli arresti domiciliari nei confronti dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la maxi inchiesta di milano diventa mini

maxi inchiesta milano diventaUrbanistica Milano, quattro indagini verso la chiusura e due nuovi progetti sotto inchiesta. Il pool si allarga - Sono quattro le indagini sulla gestione dell’urbanistica a Milano che la Procura si appresta a chiudere per la parte che riguarda le ipotesi, contestate a ... Segnala ilfattoquotidiano.it

maxi inchiesta milano diventaInchiesta urbanistica, Riesame: “Dalle chat di Catella contatti impropri, ma non emerge corruzione” - Milano, 26 settembre 2025 – Non ci sarebbero “gravi indizi di colpevolezza” per il reato di corruzione. Si legge su msn.com

