La maxi inchiesta di Milano diventa mini
Ora che sono state depositate anche le motivazioni dell’ordinanza con cui il tribunale del Riesame di Milano ha annullato gli arresti domiciliari nei confronti dell’imprenditore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - milano
Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano
Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline
Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica
Il filone di inchiesta sulle Sim card trovate accanto al corpo di Andrea Prospero, studente universitario di Lanciano, porta a Chieti e Milano. Gli inquirenti di Perugia seguono la pista di nove denunce per truffa online. - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta urbanistica a #Milano, i giudici del Tribunale del Riesame: «L'ex assessore #Tancredi al centro del sistema corrotto» - X Vai su X
Urbanistica Milano, quattro indagini verso la chiusura e due nuovi progetti sotto inchiesta. Il pool si allarga - Sono quattro le indagini sulla gestione dell’urbanistica a Milano che la Procura si appresta a chiudere per la parte che riguarda le ipotesi, contestate a ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Inchiesta urbanistica, Riesame: “Dalle chat di Catella contatti impropri, ma non emerge corruzione” - Milano, 26 settembre 2025 – Non ci sarebbero “gravi indizi di colpevolezza” per il reato di corruzione. Si legge su msn.com