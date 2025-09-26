la massese ha rotto il ghiaccio a caccia del bis col fucecchio

La Massese ha rotto il ghiaccio domenica con la bella affermazione di Livorno ma adesso le si chiede di continuare a mantenere il piede sull’acceleratore ed ottenere il primo successo anche tra le mura amiche. La squadra allenata da Davide Marselli tornerà a giocare in casa questa domenica e lo farà contro un Fucecchio che non ha convinto affatto in queste sue prime uscite. I bianconeri fiorentini sono reduci dalla sconfitta interna di misura contro la Larcianese (0-1) e la settimana precedente avevano impattato a Montespertoli (1-1). Il Fucecchio, tra le cui fila milita l’ex Massese Francesco Malanchi, è già fuori anche dalla Coppa Italia dove è stato eliminato dal Cenaia perdendo anche qui in casa (0-2) dopo aver pareggiato in trasferta (1-1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

