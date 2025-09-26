La Massese ha rotto il ghiaccio A caccia del bis col Fucecchio
La Massese ha rotto il ghiaccio domenica con la bella affermazione di Livorno ma adesso le si chiede di continuare a mantenere il piede sull’acceleratore ed ottenere il primo successo anche tra le mura amiche. La squadra allenata da Davide Marselli tornerà a giocare in casa questa domenica e lo farà contro un Fucecchio che non ha convinto affatto in queste sue prime uscite. I bianconeri fiorentini sono reduci dalla sconfitta interna di misura contro la Larcianese (0-1) e la settimana precedente avevano impattato a Montespertoli (1-1). Il Fucecchio, tra le cui fila milita l’ex Massese Francesco Malanchi, è già fuori anche dalla Coppa Italia dove è stato eliminato dal Cenaia perdendo anche qui in casa (0-2) dopo aver pareggiato in trasferta (1-1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: massese - rotto
MASSESE vs ZENITH PRATO 0-1 FINALE Massese vs Zenith Prato al momento 0-1. Fine primo tempo non cambia il risultato. Massese poco incisiva, si conta una sola occasione. Lo Zenith padrone del campo per tutta la prima parte. Oltre al goal ha avuto altr - facebook.com Vai su Facebook
