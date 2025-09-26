La magia del teatro torna a Montemiletto | 16 spettacoli per la II rassegna del Forum delle Donne

Il Forum delle Donne di Montemiletto con grande orgoglio presenterà il suo nuovo cartellone teatrale nel corso della Conferenza Stampa della II Rassegna Teatrale Sala Impero – I Edizione del Premio del Teatro Amatoriale “Città di Montemiletto”, che si terrà sabato 4 ottobre 2025, alle ore 18:00. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

