La magia del teatro con il Forum delle Donne | 16 spettacoli

Tempo di lettura: 2 minuti Il Forum delle Donne di Montemiletto con grande orgoglio presenterà il suo nuovo cartellone teatrale nel corso della Conferenza Stampa della II Rassegna Teatrale Sala Impero – I Edizione del Premio del Teatro Amatoriale “Città di Montemiletto”, che si terrà sabato 4 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Impero di Montemiletto (AV). L’iniziativa, che lo scorso anno ha riscosso un grande successo, torna con un programma ancora più ricco: saranno difatti 16 gli spettacoli teatrali in cartellone, portati in scena da compagnie amatoriali provenienti da tutta la regione Campania — da Napoli a Salerno, da Benevento fino ad Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La magia del teatro con il “Forum delle Donne”: 16 spettacoli

In questa notizia si parla di: magia - teatro

