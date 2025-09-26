La lunga querelle di Marinella Spa Liquidatori revoche confermate
La Corte d’Appello di Genova ha rigettato i reclami presentati da Manolo Cacciatori e dalla società Sviluppo Progetto Marinella srl contro il decreto con cui il Tribunale di Genova nell’aprile scorso aveva revocato l’incarico ai liquidatori di Marinella Spa, Manolo Cacciatori e Franco Ghiringhelli, nominando amministratori giudiziari i commercialisti Andrea Borziani e Giuseppe Balza e l’avvocato Chiara Dogliani. Alla base delle decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello, presunte irregolarità gestionali che erano state sollevate dal Collegio sindacale presieduto da Vieri Chimenti e composto da Francesco Rizzo e Alberto Turini, la cui attività di vigilanza nel 2022 era sfociata anche nel parere negativo espresso al progetto di bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lunga - querelle
Autorità portuale di Palermo, è il giorno del Tar: querelle lunga 22 giorni http://dlvr.it/TMyWWM #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Regionali in Puglia, Stefanazzi scrive a Decaro: «La querelle Emiliano e Vendola indebolisce il Pd» «L'epilogo della querelle Emiliano e Vendola "sì o no" consegna, almeno sulla carta, uno scenario in cui il Pd si indebolisce rispetto alle altre liste con cui affro Vai su Facebook