La Corte d’Appello di Genova ha rigettato i reclami presentati da Manolo Cacciatori e dalla società Sviluppo Progetto Marinella srl contro il decreto con cui il Tribunale di Genova nell’aprile scorso aveva revocato l’incarico ai liquidatori di Marinella Spa, Manolo Cacciatori e Franco Ghiringhelli, nominando amministratori giudiziari i commercialisti Andrea Borziani e Giuseppe Balza e l’avvocato Chiara Dogliani. Alla base delle decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello, presunte irregolarità gestionali che erano state sollevate dal Collegio sindacale presieduto da Vieri Chimenti e composto da Francesco Rizzo e Alberto Turini, la cui attività di vigilanza nel 2022 era sfociata anche nel parere negativo espresso al progetto di bilancio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La lunga querelle di Marinella Spa. Liquidatori, revoche confermate