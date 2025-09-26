la luminara nel tempo bis per il libro fotografico

Oggi alle 17, nell’Oratorio San Giuseppe, verrà presentata la ristampa del volume " La Luminara di Santa Croce nel tempo ", con il contributo dei professori: Umberto Palagi per i testi e Marco Puccinelli per la parte fotografica. Una storia che appassiona da sempre i lucchesi e non solo e che in questi giorni si è riaccesa con la conclusione dei lavori di restauro e la restituzione al culto del Volto Santo. Al ricco repertorio fotografico, composto da 134 foto a colori e 87 in bianco e nero, che nella prima edizione era stato raccolto dagli anni 80 fino al 2019, organizzato in quattro sezioni (l’allestimento della Luminara negli spazi della Città; la sua preparazione in S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

