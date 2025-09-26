La longevità può essere trasmessa ai figli
AGI - L' aspettativa di vita e la longevità sono tratti che possono essere trasmessi alla prole. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista 'Science', condotto dagli scienziati del Janelia Research Campus dell'Howard Hughes Medical Institute (Hhmi). Il team, guidato da Meng Wang, ha utilizzato il ' Caenorhabditis elegans ', un verme cilindrico, per valutare in che modo avvengano le trasmissioni generazionali di alcuni tratti. I ricercatori descrivono un nuovo legame tra i lisosomi, organelli cellulari ritenuti il centro di riciclo della cellula, e l' epigenoma, un insieme di marcatori chimici che modificano l'espressione genica. 🔗 Leggi su Agi.it
