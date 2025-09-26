La lingua del cuore si intreccia alle borse di Benedetta

Intrecciare significa unire fili, storie, vite. Da qui nasce la nuova collezione di Benedetta Bruzziches, che non conosce stagionalità e trasforma la borsa in un oggetto capace di custodire segreti nel tempo. Il ritorno all’ intreccio è insieme personale e creativo: un viaggio alle origini, in India, dove Benedetta scoprì il valore dell’ artigianato circondata da donne che intrecciavano parlando solo tamil. "Non condividevamo la lingua, ma ci capivamo con le mani, nel ritmo del lavoro" racconta. Oggi quell’esperienza rinasce in una nuova lavorazione in pelle, novità assoluta, che rende ogni pezzo un gioiello vivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La lingua del cuore si intreccia alle borse di Benedetta

In questa notizia si parla di: lingua - cuore

Un “festival della lingua inglese” nel cuore di Arezzo

Anche a Venezia si parla una sola lingua: quella del cuore… e del cibo, ovviamente Da 1000gourmet si viene per mangiare bene, ma si torna perché ogni piatto sa di casa anche se stai a due passi dal Canal Grande. Pizza, carne, primi piatti belli ricchi: - facebook.com Vai su Facebook

Bottega Veneta celebra i 50 anni dell'Intrecciato, la lavorazione simbolo delle sue iconiche e rivoluzionarie borse - Il 2025 è un anno importante per Bottega Veneta, che festeggia il 50° anniversario dell'Intrecciato, la lavorazione signature del brand fondato a Vicenza nel 1966, e rapidamente affermatosi grazie ... Secondo vogue.it

La borsa a cuore, tendenza Primavera Estate 2023 - Chi è romantico lo dice attraverso la moda, tra look e accessori studiati ad hoc. Scrive harpersbazaar.com