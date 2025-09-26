La Liga | Real e Barça vincono ancora successo Atletico Villareal terzo in solitaria

Madrid (Spagna) 26 settembre 2025 - Turno infrasettimanale di Liga che di fatto regala quasi una settimana consecutiva di calcio spagnolo in campo. Nonostante gli impegni ravvicinati però continua il duopolio di Real Madrid e Barcellona in vetta alla classifica. Due vittorie fuori casa continuano a far allungare le due formazioni di vertice, seguite al terzo posto dal Villareal. Ritrova la vittoria l' Atletico Madrid nel derby contro il Rayo, mentre l' Elche salva nei minuti di recupero la propria imbattibilità. L'esito delle partite. La sesta giornata di calcio spagnolo comincia addirittura ad agosto, quando Celta Vigo e Real Betis, impegnate nei rispettivi debutti di Europa League in questa settimana, hanno anticipato di un mese il proprio incontro terminato poi in parità sul risultato di 1-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

