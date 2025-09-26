La Lega chiede limiti alle attività etniche nei centri storici meglio pane e salame

Udinetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una battuta – “A me piace pane e salame” – l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini ha accolto la richiesta di modifica al testo del nuovo Codice regionale su commercio e turismo di Antonio Calligaris, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lega - chiede

Scuole roventi, la Lega chiede contributi per condizionatori in nidi e scuole dell’infanzia in Emilia-Romagna

Emergenza caldo Emilia-Romagna: la Lega chiede contributi per l’acquisto di condizionatori nei nidi

Progetti del Pnrr, la Lega chiede "dati più aggiornati e chiarezza sulle risorse". Lavori fermi alla Carducci?

Cerca Video su questo argomento: Lega Chiede Limiti Attivit224