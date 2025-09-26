La Lega chiede limiti alle attività etniche nei centri storici meglio pane e salame
Con una battuta – “A me piace pane e salame” – l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini ha accolto la richiesta di modifica al testo del nuovo Codice regionale su commercio e turismo di Antonio Calligaris, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: lega - chiede
Scuole roventi, la Lega chiede contributi per condizionatori in nidi e scuole dell’infanzia in Emilia-Romagna
Emergenza caldo Emilia-Romagna: la Lega chiede contributi per l’acquisto di condizionatori nei nidi
Progetti del Pnrr, la Lega chiede "dati più aggiornati e chiarezza sulle risorse". Lavori fermi alla Carducci?
La polemica in Consiglio Comunale a Trento. La Lega chiede un minuto di silenzio per Charlie Kirk, Fdi e Forza Italia dicono sì, ma tutte le altre forze si oppongono. E la proposta "salta" - facebook.com Vai su Facebook
La #Lega chiede al Ministro dell'università e della ricerca di tutelare il massimo confronto nelle università, evitando che tali sedi siano trasformate in un palco privilegiato di pura propaganda politica come accaduto di… https://facebook.com/326994866136468/ - X Vai su X