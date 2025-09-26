La Lake Como Creativity Week torna con la sua seconda edizione date e programma
La seconda edizione della Lake Como Creativity Week si svolgerà dal 29 settembre al 5 ottobre. Quest'anno il programma, che prevede appuntamenti a Como, Cernobbio, Cantù ed Erba, è il frutto della collaborazione di una rete sempre più numerosa di partner istituzionali, culturali e imprenditoriali. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: lake - como
Lake Como. Visite immersive tra le bellezze
Lake Como Summer School 2025 porta 36 studenti internazionali nel capoluogo
Terragni Night con Slow Lake Como, tutto il programma
Luce sul lago di Como @comune_di_bellano #luce #tramonto @thislakecomo - facebook.com Vai su Facebook
Torna la 'Como Lake Cocktail Week', coinvolti i 30 migliori bar - Dal 28 giugno al 4 luglio la mixology internazionale si ritrova sulle sponde lariane per la quarta edizione della Como Lake Cocktail Week, coinvolgendo i 30 migliori cocktail bar del lago. Secondo ansa.it
Como Lake Cocktail Week. Dal 1 al 4 luglio i drink dedicati ai giardini del lago - Si chiama Como Lake Cocktail Week, ma tutto sarà concentrato nell’arco di quattro giornate, seppur dense di appuntamenti dedicate al bere miscelato, senza tralasciare le connessioni con il mondo della ... Come scrive gamberorosso.it