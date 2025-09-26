La ladra più famosa d’Italia anche in tv è stata arrestata | cosa ha fatto questa volta
La vicenda di Michela Fatigati, una donna residente a Sesto San Giovanni, è salita alla ribalta mediatica, suo malgrado, grazie ai servizi dedicati dalla trasmissione Mediaset «Fuori dal Coro». Il nucleo centrale della sua notorietà è legato a una contestata occupazione, o per meglio dire, una situazione di morosità prolungata in un appartamento del comune dell’hinterland milanese. Il copione televisivo, che l’ha resa un volto noto al pubblico italiano, la vede regolarmente incalzata da giornalisti della trasmissione, intenti a chiederle conto di un presunto debito che, secondo le stime, ammonterebbe a circa 20mila euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
