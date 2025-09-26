Nonostante un buon inizio di stagione, la situazione del bomber serbo non è cambiata, così come la posizione del club Impegno decisamente complicato quello che dovrà affrontare la Juventus nella quinta giornata del campionato di Serie A: a Torino arriva l’ Atalanta di Ivan Juric, un osso sempre duro. Vlahovic accompagnato all’uscita (IA) – Calciomercato.it La squadra di Igor Tudor è reduce dal pareggio, non senza polemiche di Verona e vuole riprendere il cammino, in attesa di Milan-Napoli, in programma domenica sera. Nel frattempo, però, l’allenatore croato dovrà anche decidere chi guiderà l’attacco, reparto dove c’è grande abbondanza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juventus ‘costretta’ a cedere Vlahovic a gennaio? Ecco chi lo sta accompagnano all’uscita