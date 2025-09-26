La Juventus ‘costretta’ a cedere Vlahovic a gennaio? Ecco chi lo sta accompagnano all’uscita

Calciomercato.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante un buon inizio di stagione, la situazione del bomber serbo non è cambiata, così come la posizione del club Impegno decisamente complicato quello che dovrà affrontare la Juventus nella quinta giornata del campionato di Serie A: a Torino arriva l’ Atalanta di Ivan Juric, un osso sempre duro. Vlahovic accompagnato alluscita (IA) – Calciomercato.it La squadra di Igor Tudor è reduce dal pareggio, non senza polemiche di Verona e vuole riprendere il cammino, in attesa di Milan-Napoli, in programma domenica sera. Nel frattempo, però, l’allenatore croato dovrà anche decidere chi guiderà l’attacco, reparto dove c’è grande abbondanza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

la juventus 8216costretta8217 a cedere vlahovic a gennaio ecco chi lo sta accompagnano all8217uscita

© Calciomercato.it - La Juventus ‘costretta’ a cedere Vlahovic a gennaio? Ecco chi lo sta accompagnano all’uscita

In questa notizia si parla di: juventus - costretta

Gazzetta - Vlahovic torna sul mercato: la Juventus proverà a venderlo a gennaio, sullo sfondo c'è la Premier - Il futuro dell'attaccante serbo torna in bilico: ecco quali sono gli scenari possibili in vista della sessione invernale. Da ilbianconero.com

Vlahovic tiene in piedi la Juve, ma Comolli pensa di cederlo comunque a gennaio - La cessione del centravanti serbo resta un obiettivo alla Continassa, dove non vorrebbero perdere il classe 2000 a 0 ... Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus 8216costretta8217 Cedere Vlahovic