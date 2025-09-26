La Juventus chiude il bilancio ancora in rosso ma le perdite scendono da 199 a 58 milioni Gazzetta
Il Consiglio di amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio 2024-25: perdita di 58,1 milioni, in netto miglioramento rispetto al -199,2 fatto segnare l’anno prima. La differenza l’hanno fatta il ritorno in Champions e il player trading. Juventus, ancora bilancio in rosso. Riporta la Gazzetta dello Sport: “Il board proporrà agli azionisti, nell’assemblea del 7 novembre, il conferimento di una delega per un aumento di capitale per massimi 110 milioni, di cui 30 già versati dal socio Exor”. “La decisione sull’aumento di capitale riflette l’aggiornamento delle stime di andamento economico, patrimoniale e finanziario per l’esercizio 20252026 e per il successivo esercizio, influenzate, per l’esercizio appena concluso, da performance sportive e proventi da sponsorizzazioni inferiori alle previsioni del piano strategico, oltre che da costi non ricorrenti, e mira a preservare la solidità patrimoniale e la competitività sportiva di Juventus” — si legge in una nota del comunicato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
