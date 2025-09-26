La guida per un aborto libero e sicuro diventa un sito Le promotrici | Migliaia di download Così sarà più accessibile

La guida pratica all’aborto libero e informato diventa un sito internet e sarà consultabile anche direttamente on line. Ad annunciarlo, durante un incontro all’Università Roma 3, sono state le promotrici del progetto, che tra le altre realtà, vede la partecipazione di Aidos, Se non ora quando?, Lucha y Siesta e Period Think Thank. “La guida cartacea è stata un grande successo – racconta Serena Fiorletto, sociologa e vicepresidente di Aidos, l’ Associazione italiana donne per lo sviluppo – e non sappiamo mai se è un bene o un male, perché significa che ce n’era bisogno.” La guida, nata due anni fa ed ora aggiornata nella versione 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

