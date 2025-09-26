La guida contromano l'inseguimento il fermo | donna ubriaca al volante bloccata a Trieste
Una donna di 63 anni ha guidato per Trieste in stato d'ebbrezza nella tarda serata di giovedì 25 settembre. Ha percorso contromano parte di una via, ma è stata inseguita da un uomo a cui aveva tagliato pericolosamente la strada poco prima. Quando finalmente si è fermata, è stata raggiunta dalla polizia ed è risultata positiva all'alcoltest. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: guida - contromano
