Roma, 26 settembre 2025 – Le tensioni nel cielo d’Europa non erano così forti da decenni: a più di trent’anni dalla fine della Guerra fredda, lo spazio aereo torna a essere una linea di confronto tangibile tra due blocchi contrapposti. A renderlo evidente sono le notizie degli ultimi giorni: droni russi che violano i confini polacchi, jet del Cremlino intercettati in Danimarca e negli Stati Uniti e le conseguenti risposte dell’ Alleanza atlantica. Da una parte abbiamo proprio lei, con la sua imponente e capillare forza aerea multilaterale; dall’altra la Russia, con una flotta meno numerosa ma fortemente concentrata e sostenuta da una lunga tradizione aerospaziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La guerra dei cieli tra Nato e Russia: caccia, bombardieri ed elicotteri. Flotte aeree a confronto

