La grande musica d’organo in cattedrale | arriva il maestro Stanislav Surin

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appuntamento speciale per gli amanti della musica sacra. Venerdì 26 settembre alle 21 la cattedrale di San Gerlando aprirà le sue porte al concerto d’organo del maestro Stanislav Surin, tra i più affermati interpreti europei.Organista, compositore e direttore, Surin ha alle spalle una carriera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grande - musica

Il grande festival di musica dove oltre a ballare si scoprono ottimi formaggi

Al Vulcano Buono dal 5 al 31 luglio la grande musica con Enrico Nigiotti, SLF, Alfa, Francesco Renga e Clara

L'Umbria che Spacca chiude alla grande con Lucio Corsi. La città stregata dalla musica

Cerca Video su questo argomento: Grande Musica D8217organo Cattedrale