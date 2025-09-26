La grande musica d’organo in cattedrale | arriva il maestro Stanislav Surin
Un appuntamento speciale per gli amanti della musica sacra. Venerdì 26 settembre alle 21 la cattedrale di San Gerlando aprirà le sue porte al concerto d’organo del maestro Stanislav Surin, tra i più affermati interpreti europei.Organista, compositore e direttore, Surin ha alle spalle una carriera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: grande - musica
Il grande festival di musica dove oltre a ballare si scoprono ottimi formaggi
Al Vulcano Buono dal 5 al 31 luglio la grande musica con Enrico Nigiotti, SLF, Alfa, Francesco Renga e Clara
L'Umbria che Spacca chiude alla grande con Lucio Corsi. La città stregata dalla musica
https://www.lagendanews.com/la-grande-musica-italiana-allo-spazio-conad-di-rivoli-sul-palco-le-canzoni-i-supertelegattoni/ - facebook.com Vai su Facebook