La grande minaccia contro il Grande Israele il senso dell' intervento di Netanyahu all' Onu

La strategia dello Stato ebraico impone di rilanciare la normalizzazione con le monarchie arabe del Golfo e di aumentare la profondità difensiva contro i nemici circostanti. Ma dietro le parole del premier israeliano c'è anche altro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

