La governante di Cavour Francesca Nunzi e Marco Predieri al Teatro degli Audaci

Al via la nuova stagione del Teatro degli Audaci. Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre la sala diretta da Flavio de Paola alzerà il sipario su "La governante di Cavour", ormai un vero e proprio cult, che sta conquistando tutta Italia, raccontandone la "genesi unitaria" sotto un originalissimo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: governante - cavour

“Siamo 20 mila” fanno sapere gli organizzatori della manifestazione per Gaza a Roma. Il corteo partito da piazza dei Cinquecento sta ora sfilando su via Cavour. #IlMessaggero #manifestazione #notizia #roma - facebook.com Vai su Facebook

La Governante di Cavour ad Anzio, con Francesca Nunzi e Marco Predieri - Domenica 23 marzo al Teatro Uniko di Lavinio, Anzio, torna in scena "La governante di Cavour", la commedia storico satira, ormai un vero e proprio cavallo di battaglia, che sta conquistando la ... romatoday.it scrive