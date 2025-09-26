La giunta ridimensiona i quartieri

"L’ennesima presa in giro. Parliamo del nuovo regolamento dei quartieri che, al di là dei principi generali, presenta troppe incongruenze, a partire dalla decisione irremovibile tuttora senza giustificazioni da parte della Giunta di consentire ai non residenti a Cesena di potersi candidare, ma senza allargare questa possibilità a elettori e sottoscrittori delle liste elettorali". Lo affferma Così in una nota Enrico Sirotti Gaudenzi, capogruppo Lega (nella foto), e Virna Lega, sezione Lega Cesena. "Troppe anche le contraddizioni tra il nuovo testo del Regolamento e lo Statuto Comunale che regola in maniera specifica la sua approvazione prevedendo espressamente due passaggi: prima quello del testo definitivo in una commissione convocata ad hoc con il presidente del collegio dei presidenti e due presidenti di Quartiere appositamente designati, poi un passaggio nei 12 consigli di Quartiere per il parere definitivo, infine l’approdo in Consiglio comunale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La giunta ridimensiona i quartieri"

In questa notizia si parla di: giunta - ridimensiona

M – Il figlio del secolo, la serie Tv Sky ispirata al romanzo di Antonio Scurati, è giunta a conclusione Dopo il primo capitolo ci si chiede se e quando arriverà la seconda stagione della serie Tv? Luca Marinelli, in un’intervista a Fanpage.it, aveva parlato della po - facebook.com Vai su Facebook

"La giunta ridimensiona i quartieri" - Parliamo del nuovo regolamento dei quartieri che, al di là dei principi generali, presenta troppe ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ancona, sindaco e mezza giunta in tour nel quartiere Piano: «Studentato e mercato, non vi lasciamo soli» - Piazza d’Armi, corso Carlo Alberto e infine piazza Ugo Bassi. Scrive corriereadriatico.it