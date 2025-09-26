La Germania si riarma rischio tensioni con Francia e Usa

Berlino volta pagina: tra acquisti miliardari di nuove armi, campagne di arruolamento e la possibilità di reintrodurre la leva, Berlino sta vivendo la più grande trasformazione militare dalla Seconda Guerra Mondiale. Meno dipendenza da Washington, più investimenti nell’industria europea e nuove brigate schierate sul fianco est della Nato. Ma questo può portare tensioni con la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Germania si riarma, rischio tensioni con Francia e Usa

In questa notizia si parla di: germania - riarma

La Germania si riarma e reintroduce la leva volontaria per i diciottenni

? Dove sta andando la Germania? Oggi Berlino riarma non per un'astratta idea europea, ma per sé stessa. Per l'Occidente può essere un problema. E Donald Trump se ne è reso conto. Ne parla Giacomo Mariotto nel podcast di Limes! - facebook.com Vai su Facebook

La Germania si riarma, rischio tensioni con Francia e Usa - Berlino volta pagina: tra acquisti miliardari di nuove armi, campagne di arruolamento e la possibilità di reintrodurre la leva, Berlino sta vivendo la più grande trasformazione militare dalla Seconda ... Riporta pianetagenoa1893.net

MARKET DRIVER: Germania, per Merz sfida stagnazione e tensioni con Usa (Moneyfarm) - "Nel quarto trimestre del 2024 l'economia tedesca si è contratta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Scrive milanofinanza.it