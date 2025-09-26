La Genova della democratica Salis | minacce e censure dei gruppi antifa
Dopo le pressioni, salta la sala per ricordare Sergio Ramelli. Sui muri dell’università spuntano le facce del rettore e di Anna Maria Bernini con un mirino. Scritte anarchiche sulla società che porta container in Israele. 🔗 Leggi su Laverita.info
Alla sindaca di Genova, Silvia Salis, sarebbe stata recapitata una lettera minatoria. Ne dà notizia l’emittente locale Primocanale: la missiva, che conterrebbe insulti e minacce, sarebbe arrivata al centro meccanizzato postale di Genova Aeroporto nel pomeriggi - facebook.com Vai su Facebook
