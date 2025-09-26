La futura regina consorte di Norvegia affronta la fibrosi polmonare mentre sul figlio pendono 23 capi d’accusa di cui 4 per stupro | Momento difficile ho bisogno di più aiuto rispetto a prima

Iodonna.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a principessa Mette-Marit di Norvegia, futura regina e consorte del principe ereditario norvegese Haakon, sta attraversando un periodo particolarmente complicato. Oltre alle preoccupazioni personali legate al figlio Marius Borg, recentemente accusato di 23 crimini – tra cui t re stupri – la principessa sta affrontando una grave malattia che l’ha costretta a cancellare tutti gli impegni pubblici di ottobre. Re, regine e principesse: le serie tv sui reali e le loro famiglie. guarda le foto Fibrosi polmonare: la malattia della principessa. La famiglia reale norvegese ha annunciato in un comunicato che a partire dall’inizio di ottobre, la 52enne principessa «si sottoporrà a un mese di riabilitazione polmonare». 🔗 Leggi su Iodonna.it

la futura regina consorte di norvegia affronta la fibrosi polmonare mentre sul figlio pendono 23 capi d8217accusa di cui 4 per stupro momento difficile ho bisogno di pi249 aiuto rispetto a prima

© Iodonna.it - La futura regina consorte di Norvegia affronta la fibrosi polmonare mentre sul figlio pendono 23 capi d’accusa (di cui 4 per stupro): «Momento difficile, ho bisogno di più aiuto rispetto a prima»

In questa notizia si parla di: futura - regina

Kate Middleton a Wimbledon, il fascino della futura regina

Lo stile della (futura) regina che veste low cost

Si è aperta una posizione importante in casa Windsor: cercasi assistente per vestire una futura regina.

Ingrid Alexandra di Norvegia studierà in Australia: la scelta insolita di una futura regina - La principessa ha scelto un corso di laurea triennale in Arte, con specializzazione in Relazioni Internazionali e ... vanityfair.it scrive

futura regina consorte norvegiaDaniel di Svezia, da personal trainer a Principe consorte - Un giorno un giovane svedese, imprenditore nel campo del fitness, incontra la futura regina di Svezia e se ne innamora. Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Futura Regina Consorte Norvegia