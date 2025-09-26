La futura regina consorte di Norvegia affronta la fibrosi polmonare mentre sul figlio pendono 23 capi d’accusa di cui 4 per stupro | Momento difficile ho bisogno di più aiuto rispetto a prima
L a principessa Mette-Marit di Norvegia, futura regina e consorte del principe ereditario norvegese Haakon, sta attraversando un periodo particolarmente complicato. Oltre alle preoccupazioni personali legate al figlio Marius Borg, recentemente accusato di 23 crimini – tra cui t re stupri – la principessa sta affrontando una grave malattia che l’ha costretta a cancellare tutti gli impegni pubblici di ottobre. Re, regine e principesse: le serie tv sui reali e le loro famiglie. guarda le foto Fibrosi polmonare: la malattia della principessa. La famiglia reale norvegese ha annunciato in un comunicato che a partire dall’inizio di ottobre, la 52enne principessa «si sottoporrà a un mese di riabilitazione polmonare». 🔗 Leggi su Iodonna.it
