La ' fuga' dopo la rapina e la sparatoria nel parcheggio | due feriti al centro commerciale di Molfetta

26 set 2025

Prima la ‘fuga’ nel parcheggio con i borsoni contenenti la refurtiva, quindi gli spari. Mattinata di follia nel grande centro commerciale alla periferia di Molfetta, dove si è verificata una sparatoria a seguito di una rapina a mano armata avvenuta in una gioielleria all'interno. L'episodio si è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

