La fuga di gas da una tubazione di grandi dimensioni blocca la A14 | l' intervento dei vigili del fuoco
LORETO – I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi in via Beethoven a Potenza Picena a causa di una fuga di gas proveniente da una tubazione di grandi dimensioni. In via precauzionale è stato interdetto alla circolazione il tratto autostradale della A14 compreso tra i caselli di.
Tubazione rotta, fuga di gas. Intervengono i vigili del fuoco
Fuga di gas a Potenza Picena, autostrada chiusa per un’ora - L’INTERVENTO dei vigili del fuoco per una rottura di una grossa tubazione in un cantiere. Lo riporta cronachefermane.it
Potenza Picena, fuga di gas in via Beethoven. Chiuso tratto A14 - n via precauzionale è stato interdetto il tratto autostradale della A14 compreso tra i caselli di Civitanova Marche e Loreto - centropagina.it scrive