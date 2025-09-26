La fuga di gas da una tubazione di grandi dimensioni blocca la A14 | l' intervento dei vigili del fuoco

Anconatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LORETO – I vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi in via Beethoven a Potenza Picena a causa di una fuga di gas proveniente da una tubazione di grandi dimensioni. In via precauzionale è stato interdetto alla circolazione il tratto autostradale della A14 compreso tra i caselli di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuga - tubazione

Tubazione rotta, fuga di gas. Intervengono i vigili del fuoco

Fuga di gas a Potenza Picena, autostrada chiusa per un’ora - L’INTERVENTO dei vigili del fuoco per una rottura di una grossa tubazione in un cantiere. Lo riporta cronachefermane.it

fuga gas tubazione grandiPotenza Picena, fuga di gas in via Beethoven. Chiuso tratto A14 - n via precauzionale è stato interdetto il tratto autostradale della A14 compreso tra i caselli di Civitanova Marche e Loreto - centropagina.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fuga Gas Tubazione Grandi