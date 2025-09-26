La FTC piega Amazon | multa e rimborsi miliardari per il caso Prime
Sede della Federal Trade Commission Per la prima volta la Federal Trade Commission (FTC) è riuscita a piegare la resistenza di Amazon, imponendo al colosso dell’e-commerce una multa e un rimborso complessivo da 2,5 miliardi di dollari. L’accusa: aver utilizzato sistemi ingannevoli per spingere i consumatori a iscriversi al programma Prime e aver reso complicata la cancellazione dell’abbonamento. L’intesa, annunciata dopo due anni di contenzioso, obbliga l’azienda fondata da Jeff Bezos a versare 1 miliardo come sanzione diretta e a restituire 1,5 miliardi a circa 35 milioni di abbonati. Un colpo d’immagine pesante per Amazon, che si è sempre presentata come modello di trasparenza e centralità del cliente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
In questa notizia si parla di: piega - amazon
Tra le proposte di Amazon troviamo Bye Sweet Carole in preordine per PS5. Si tratta del nuovo horror che fonde i classici Disney con un'avventura spaventosa. - facebook.com Vai su Facebook
Amazon pagherà 2.5 miliardi di multa ai consumatori - Amazon pagherà 2,5 miliardi di dollari dopo l’accordo con la FTC per pratiche scorrette sugli abbonamenti Prime: ... Secondo lascimmiapensa.com
Amazon pagherà 2,5 miliardi di dollari a Ftc per chiudere il caso Prime - L'accordo tra Amazon e la Ftc arriva a ridosso di un procedimento legale imminente senza dover arrivare in tribunale ... Si legge su ilsole24ore.com