Sede della Federal Trade Commission Per la prima volta la Federal Trade Commission (FTC) è riuscita a piegare la resistenza di Amazon, imponendo al colosso dell’e-commerce una multa e un rimborso complessivo da 2,5 miliardi di dollari. L’accusa: aver utilizzato sistemi ingannevoli per spingere i consumatori a iscriversi al programma Prime e aver reso complicata la cancellazione dell’abbonamento. L’intesa, annunciata dopo due anni di contenzioso, obbliga l’azienda fondata da Jeff Bezos a versare 1 miliardo come sanzione diretta e a restituire 1,5 miliardi a circa 35 milioni di abbonati. Un colpo d’immagine pesante per Amazon, che si è sempre presentata come modello di trasparenza e centralità del cliente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - La FTC piega Amazon: multa e rimborsi miliardari per il caso Prime