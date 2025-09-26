La friulana Pmp apre in Bosnia così raddoppieranno i lavoratori a Coseano
Pmp Industries di Coseano, società che fa riferimento a Luigino Pozzo, da oggi è ufficialmente operativa nella sua nuova sede di Laktaši,?nella Repubblica Serba di Bosnia, in Bosnia Erzegovina.Due anni di lavoriIl 30 maggio 2023 il gruppo friulano Pmp Industries, leader internazionale nei sistemi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
