La friulana Pmp apre in Bosnia così raddoppieranno i lavoratori a Coseano

Udinetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pmp Industries di Coseano, società che fa riferimento a Luigino Pozzo, da oggi è ufficialmente operativa nella sua nuova sede di Laktaši,?nella Repubblica Serba di Bosnia, in Bosnia Erzegovina.Due anni di lavoriIl 30 maggio 2023 il gruppo friulano Pmp Industries, leader internazionale nei sistemi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: friulana - apre

Cerca Video su questo argomento: Friulana Pmp Apre Bosnia