Besnate (Varese), 26 settembre 2025 – Tre anni di reclusione per l’attuale sindaco di Chiesa in Valmalenco, in Valtellina, Renata Petrella, e altrettanti per Elio Dioli, ex responsabile dell’Ufficio dei lavori pubblici dell’Unione dei Comuni della Valmalenco all’epoca dei fatti e due anni e 6 mesi per i precedenti primi cittadini di Chiesa Miriam Longhini, Cristian Pedrotti e Fabrizio Zanella. Queste le richieste del pm Stefano Latorre ieri in Tribunale a Sondrio, dove dopo tre udienze preliminari ha preso avvio il processo con rito abbreviato e a porte chiuse per i fatti di Chiareggio del 12 agosto 2020. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La frana fatale costata la vita alla piccola Alabama di Besnate: il pm chiede tre anni per il sindaco di Chiesa Valmalenco e per un ex funzionario