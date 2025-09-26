La forza di una donna minuti contati a fine mese | perché l’episodio potrebbe durare meno

Dal 29 settembre la finestra feriale di La forza di una donna resta fissata alle 16:10 su Canale 5, ma con chiusura attesa intorno alle 16:55. Tradotto: puntate più snelle nella confezione per incastrarsi con Dentro la notizia delle 17:00, senza sacrificare gli snodi narrativi. La mossa è tipica d’autunno: si ottimizzano break e recap, si stringono i tempi di raccordo e si protegge la durata effettiva della storia. Il motivo è tecnico prima che editoriale. Con il rientro dei programmi cardine del daytime, il palinsesto ha bisogno di un passo regolare: un avvio puntuale alle 16:10, una durata netta di circa 40–43 minuti e un’uscita pulita verso l’informazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it