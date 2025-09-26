La forza di una donna minuti contati a fine mese | perché l’episodio potrebbe durare meno

Caffeinamagazine.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 29 settembre la finestra feriale di La forza di una donna resta fissata alle 16:10 su Canale 5, ma con chiusura attesa intorno alle 16:55. Tradotto: puntate più snelle nella confezione per incastrarsi con Dentro la notizia delle 17:00, senza sacrificare gli snodi narrativi. La mossa è tipica d’autunno: si ottimizzano break e recap, si stringono i tempi di raccordo e si protegge la durata effettiva della storia. Il motivo è tecnico prima che editoriale. Con il rientro dei programmi cardine del daytime, il palinsesto ha bisogno di un passo regolare: un avvio puntuale alle 16:10, una durata netta di circa 40–43 minuti e un’uscita pulita verso l’informazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forza - donna

La forza di una donna: trama della nuova serie turca emozionante

Anticipazioni 8 luglio: bahar aggredita nella forza di una donna

La forza di una donna anticipazioni 16 luglio: Doruk salva Bahar dal carcere!

forza donna minuti contatiLa forza di una donna si accorcia ma è da record e aiuta Dentro la notizia - I grandi ascolti de La forza di una donna aiutano anche Dentro la notizia che nella prima parte tiene testa a Vita in diretta ... Come scrive ultimenotizieflash.com

La forza di una donna, nuovo cambio orario su Canale 5: la soap slitta e dura meno - Nuovo cambio d'orario per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal 29 settembre. Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Forza Donna Minuti Contati