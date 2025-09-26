La forza di una donna la pubblicità anticipa un cambio orario | cosa si intravede

Il nuovo promo di rete lascia intuire un aggiustamento d’orario per La forza di una donna nel pomeriggio di Canale 5: la grafica finale e il posizionamento dello spot nel blocco precedente all’informazione suggeriscono una partenza effettiva leggermente anticipata (finestra 16:08–16:10) e una chiusura più “stretta” attorno alle 16:55, per allinearsi a Dentro la notizia delle 17:00. Non è un taglio alla storia, ma un confezionamento più snello per ridurre gli slittamenti. Il segnale è coerente con la rotta iniziata dal 22 settembre: corridoio feriale fisso alle 16:10 e sabato “esteso” 14:30–16:30 prima di Verissimo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it